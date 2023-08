Frau Schweiner, wann ist Ihr Entschluss gereift, sich für einen Sitz im Europäischen Parlament zu bewerben?

CORNELIA SCHWEINER: In den letzten Wochen ausgehend von Andreas Bablers Aussage: "Wir Sozialdemokraten sind die, die aus Träumen Wirklichkeit erschaffen." Der Satz hat nachgewirkt. Ich habe mich gefragt, was ist tief drin in mir mein Traum. Ich habe mich immer im Ausland gesehen, aber es nicht ausgesprochen und gedacht: Der Traum ist zu groß für die kleine Conny aus Fehring. Für mich ist jetzt ein Wendepunkt. Mein Sohn ist mit der Schule fertig. Ich habe keine Betreuungspflichten mehr. Ich habe es mit Familie, Freunden und politischen Wegbegleitern besprochen. Ich bin erst 43. Jetzt öffnet sich vielleicht noch eine Tür, Weltoffenheit und Internationalität auch beruflich auszuleben.