Auszeichnung für Kurhaus Bad Gleichenberg und Berufsorientierung für Blasmusikjugend

Das Kurhaus Bad Gleichenberg erhielt von Falstaff Profi eine Arbeitgeber-Auszeichnung und beim Blasmusikcamp gab es Einblicke in die Berufswelt. Hier in der "Business-Szene" der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.