In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch setzte das automatische Notrufsystem eines Pkw (eCall) kurz nach Mitternacht einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte fanden am Unfallort in Lembach (Gemeinde Riegersburg) auf der L 270 ein schwer beschädigtes Fahrzeug in einem Maisacker vor. Nachdem im Pkw Spuren von Verletzungen gefunden wurden und die zwei Insassen nicht auffindbar waren, wurde eine Suchaktion gestartet.