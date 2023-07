Fehlende Postfilialen und Bankautomaten, der Ausbau der B 68 und die Auswirkungen der Reform der Landeskrankenhäuser – das sind die örtlichen Anknüpfungspunkte in der Südoststeiermark an die Kampagne "Regionen stärken: Für Land, Leute und Lebensqualität" der FPÖ-Steiermark. Bereits seit einigen Wochen reist die Landesspitze der Freiheitlichen mit diesem Programm durch die steirischen Bezirke. Zur Tour in der Südoststeiermark gehörten ein Besuch beim AMS, Niceshops sowie der Tageswerkstätte Stephanus in St. Stefan im Rosental.