Am Freitag am frühen Nachmittag ereignete sich nach der Ortsausfahrt Rohr an der Raab in Richtung Fladnitz ein schwerer Unfall. Ein 85-jähriger Südoststeirer war mit seinem Pkw auf der B 68 Richtung Gleisdorf unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen ein Brückengeländer. Dabei wurde die linke Fahrzeughälfte zerstört und der Lenker aus dem Auto gerissen.

Der 85-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort vom Roten Kreuz Feldbach erstversorgt und anschließend vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins UKH nach Graz geflogen. In der Nacht verstarb der Steirer im Krankenhaus.

Die gesamte linke Fahrzeughälfte wurde beim Unfall weggerissen © FF Rohr an der Raab

Die Freiwillige Feuerwehr Rohr an der Raab stand mit zehn Mitgliedern für rund eineinhalb Stunden im Einsatz. Weiters vor Ort waren die Polizei Feldbach, das Rote Kreuz Kirchberg an der Raab.

Da beim Unfall Öl aus dem Fahrzeug ausgetreten war und dieses gebunden werden musste, war zudem die Straßenmeisterei Feldbach im Einsatz.

Straßensperre auf der B 68

Die B 68 war für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt, da zudem der Rettungshubschrauber auf der Fahrbahn landete. Die FF Rohr an der Raab richtete Umleitungen ein.