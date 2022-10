Gleich zwei Schulen der Region machen mit ihren Maturabällen die Nacht zum Tag

Das Borg Bad Radkersburg feiert am Samstag, 22. Oktober, in St. Peter am Ottersbach den ersten Maskenball der Schulgeschichte. Parallel lädt das Borg Jennersdorf zu einer "Nacht ins Unendliche" in die Stadthalle Fürstenfeld.