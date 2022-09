Am 15. September 2017 wurde das Vita med Gesundheitszentrum in Bad Radkersburg eröffnet. Damit feiert es heuer sein fünfjähriges Bestandsjubiläum und möchte mit dem Gesundheitstag am Samstag (17. September) und den Attraktionen im "Jubiläumsmonat September" Besuchern einen Einblick in ihr Angebot geben.