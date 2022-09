Die Flugbegleiterin Anna Totter aus Mureck schaffte es bei der neuen Staffel von "The Voice of Germany" nicht über die sogenannten Blind Auditions hinaus. Dominik Puntigam aus Salsach (Gemeinde Deutsch Goritz) wagte den Schritt in die Castingshow ebenfalls und überzeugte dem Lied "Zombie" von The Cranberries. Für ihn geht es in die nächste Runde - die sogenannten Battles.