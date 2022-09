Der Nachthimmel über der Südostststeiermark ist im Vergleich zu anderen Regionen dunkel. Und zwar so dunkel, dass viele Leute hier zum ersten Mal die Milchstraße und zahlreiche Sternbilder erkennen können. Günter Kleinschuster, Obmann des Astroclubs Auersbach, sieht jedoch genauer hin. So entdeckte er, dass etwa Lichtstrahler von Diskotheken den Nachthimmel durchschneiden. Generell wachse der Lichtkuppel der Städte seit Jahren an - zu erkennen in der sogenannten "Light Pollution Map".