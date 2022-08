Zwei Unfälle im Südosten

Pkw-Lenkerin krachte in Altneudörfl in Lkw, in Rohr stürzte ein Roller-Lenker

Auf der B 69 kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall. Eine Pkw-Lenkerin konnte vor einem Lkw nicht mehr rechtzeitig anhalten oder ausweichen. Sie krachte ins Heck und wurde unbestimmten Grades verlezt.