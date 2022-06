Zwei lange Jahre Pause mussten die Liebhaber des Terra Vulcania „überstehen“, am 2. Juli ist es so weit – das Weinfest feiert seine zehnte Auflage. Tausende Besucher werden in St. Anna erwartet, der berühmte Vulkanausbruch steht ebenso am Programm wie eine Lasershow, im Mittelpunkt stehen aber wie gewohnt guter Wein und regionale Kulinarik.