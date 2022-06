St. Anna trauert um Fußball-Präsidenten und Freund der Gemeinde Heinz Fahrni

Der Schweizer war großer Freund der Weingemeinde St. Anna am Aigen. In vielen Vereinen agierte er als Gönner. Ab 2015 war er Präsident des USV St. Anna. Am 5. Juni verstarb er im 78. Lebensjahr.