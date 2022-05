Bei ihrem Heimatbesuch aus Jamaika erfüllte sich die aus Trössing bei Gnas stammende Rosina Moder kürzlich einen großen Traum. Aus der Mariahilfkirche in Graz wurde ihr Konzert direkt in die Kingston Parish Church in Jamaika übertragen. Doch der Heimatbesuch wurde auch für Erzählungen über ihr Musikerinnenleben auf Jamaika und die Vorstellung der CD „blind man swimming“ genützt.