Lenker waren alkoholisiert: Am Muttertag krachte es gleich zweimal

Zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Sonntag, 8. Mai, in der Stadtgemeinde Fehring. In Hirzenriegl prallte eine Lenkerin gegen einen Baum, später am Abend kam der Lenker eines Lieferwagens von der Fahrbahn ab. Beide waren alkoholisiert.