Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

In Feldbach fanden die Staatsmeisterschaften im Gehen statt. Eine Sportart mit kleiner, aber treuer Anhängerschaft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Barbara Hollinger sicherte sich den Staatsmeistertitel über 20 und Kilometer © Lukas Lorber

Die Zeiger stehen auf fünf Minuten vor 10 Uhr. Die Sonne steht schon relativ hoch am Himmel am Sonntag. Die Luft ist noch kalt. Erst im Laufe des Tages werden die Sonnenstrahlen ihre ganze Kraft zeigen und den zehn Athleten, die vor dem Hallenbad in Feldbach bereitstehen, Probleme bereiten.