Der Zonta Club Feldbach und die Stadtgemeinde beteiligen sich an internationaler Aktion „Orange the World“ der Vereinten Nationen. So möchte man auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen, aber auch ein Zeichen gegen das Wegschauen und Verschweigen setzen.

Ab 20. November um 17 Uhr erstrahlt das Feldbacher Rathaus orange © Helmut Steiner

Wenn am Freitag, dem 20. November um 17 Uhr, das Feldbacher Rathaus orange leuchtet, ist das ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen, gegen das Wegschauen und Verschweigen. Die Stadt und der Zonta Club Feldbach wollen so den Wirkungskreis der Kampagne „Orange the World“ der Vereinten Nationen erweitern. Weltweit erstrahlen von 25. November (Tag der Gewalt gegen Frauen und Mädchen) bis 10. Dezember (Tag der Menschenrechte) Bauwerke.