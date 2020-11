Facebook

Zwei Lkw sind am Donnerstag gegen 8 Uhr früh auf der B 68 zwischen Studenzen und St. Margarethen an der Raab frontal zusammengestoßen. Dabei wurde ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.