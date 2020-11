Facebook

Das LKH Südsteiermark Bad Radkersburg betreut Covid-Patienten © Walter Schmidbauer

Die Corona-Fallzahlen steigen weiter an – und damit nimmt auch die Belastung in den Krankenhäusern zu. Bis zuletzt hieß, dass Corona-Patienten nicht vorrangig am LKH-Standort in Bad Radkersburg betreut werden. Das stimmt so nicht mehr: „Die Situation ist so dynamisch, deshalb musste mittlerweile auch das Krankenhaus in Bad Radkersburg voll in die Betreuung von Covid-Patienten einsteigen“, erklärt man am Donnerstag bei der Kages. 26 Patienten werden auf zwei Bettenstationen betreut, drei in einer Intensiveinheit. Die Voraussetzungen dafür bietet das LKH Südsteiermark Standort Bad Radkersburg, es gibt dort 23 akademisch geprüfte Experten der Intensiv- und Anästhesiepflege.