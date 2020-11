In Unterlamm brach am späten Mittwochnachmittag Feuer in einem Wohnhaus aus. Verletzt wurde niemand, das Wohnzimmer ist völlig ausgebrannt. 31 Feuerwehrkameraden konnten das Feuer löschen.

Die Feuerwehren Unterlamm und Hatzendorf standen im Einsatz © FF Unterlamm

In Unterlamm brach am Mittwoch gegen 17 Uhr Feuer in einem Haus aus. Konkret, informiert die Polizei, brannte es im Wohnzimmer. Eine Bewohnerin, eine 53-jährige Frau, bemerkte das Feuer. Sie verständigte ihren Ehemann, der daraufhin mit einer weiteren Person versuchte, den Brand zu löschen - mit Wasser und einem Feuerlöscher. Sie konnten das Feuer aber nicht eindämmen, so die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.