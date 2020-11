Facebook

So viele freie Parkplatze findet man in Feldbach zu Mittag üblicherweise nicht © Helmut Steiner

Viele freie Parkplätze findet man üblicherweise spät vormittags am Feldbacher Hauptplatz nicht. Am heutigen Dienstag ist das anders. Es ist ja der erste Tag im zweiten Lockdown. Man braucht nicht lange nach einem freien Parkplatz Ausschau zu halten. "Und das um diese Zeit, die normalerweise die stärkste ist", stellt Günther Ramert, Seniorchef von Elektro Ramert, fest. Wie es mit den Kunden im Geschäft am Hauptplatz läuft, kann er noch nicht sagen, weil er gerade von einer Baustelle kommt. Helmut Karner, der seinen Maroni-Stand am Hauptplatz hat, spürt schon den Rückgang. "Bei den Leuten gibt es derzeit halt nur ein Thema", befindet er. In der Buchhandlung ein paar Schritte weiter kann man über gravierende Auswirkungen noch nichts sagen.