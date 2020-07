Starkregen, Sturm und Hagel zogen am Mittwoch über die Südoststeiermark. Feuerwehrleute sind auch am Donnerstag noch im Einsatz. Hotspots waren Bierbaum am Auersbach, Dietersdorf am Gnasbach und Jagerberg. Die Zufahrt zu Häusern war teilweise nicht möglich. In Mureck übersah ein Klein-Lkw einen Zug.

Überflutungen waren die Folge des Starkregens © FF Wetzelsdorf bei Jagerberg

Es war eine lange Nacht für die Feuerwehren in der Südoststeiermark - und auch am Donnerstag am Vormittag sind einige Einsatzkräfte noch unterwegs. Nicht alle Schäden der Gewitterfront, die am Mittwoch über die Steiermark und auch den Bezirk zog, konnten bislang beseitigt werden. In Bierbaum am Auersbach - einem Hotspot - etwa wurden durch den Sturm einige Häuser abgedeckt, Keller überflutet und Straßen durch umgefallene Bäume verlegt.