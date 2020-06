Kleine Zeitung +

Unwetter in der Südoststeiermark 500 Einsatzkräfte in kurzer Zeit mobilisiert - wie ist das möglich?

Die Unwetter am Montag forderten die Einsatzkräfte - knapp 500 waren in der Südoststeiermark im Einsatz. Wie schafft man es so viele Personen zu mobilisieren? Und wie funktioniert in so einem Fall die Koordination?