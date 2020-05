Kurz vor der Gemeinderatswahl am 28. Juni, kommt es im Gemeindevorstand von Mureck zu einer Personalrochade. Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, dem 12. Mai, wird ÖVP-Fraktionschef Josef Krenn zum neuen zweiten Vizebürgermeister gewählt.

Josef Krenn wird neuer zweiter Vizebürgermeister von Mureck. © ÖVP

Das erste Mal in diesem Jahr trifft sich am Dienstag, dem 12. Mai, der Gemeinderat von Mureck zu einer Sitzung. Getagt wird wegen der Coronakrise diesmal in der Begegnungshalle in Gosdorf.