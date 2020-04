Rund 100 Personen folgten der Einladung zu einem "Drive-in-Gottesdienst" in Neuhaus am Klausenbach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mitfeiernden saßen in ihren Autos und lauschten dem Gottesdienst © Privat

Eine kuriose Idee hatte die evangelische Pfarrerin Virág Magyar im burgenländischen Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf). Weil Gottesdienste in Kirchen erst wieder ab Mitte Mai möglich sind, lud sie zu einem "Drive-in-Gottesdienst". Dieser stand unter dem Motto "Park + Rejoice", was so viel bedeutet wie parken und erfreuen/jubeln. Das durften die Gläubigen in ihren Autos auf dem Parkplatz vor dem Neuhauser Freibad.