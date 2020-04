Facebook

Selbst genähte Mund-Nase-Masken und Handschuhe gab es als Geschenk für alle Jagerberger Haushalte © Viktor Wurzinger

Ganz schön viel Arbeit hatte die Familie von Viktor Wurzinger, Bürgermeister von Jagerberg, am Wochenende: Unter der Führung von Wurzingers Schwester Brigitte Platzer, die in der Gemeinde tätig ist, packten die Wurzingers selbst genähte Mund-Nase-Masken sowie Handschuhe für die Bürger zusammen. (Auch in Mureck werden Masken an die Haushalte verteilt).