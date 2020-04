Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Innerhalb eines Tages war das Ostergeschenk bei Familie Platzer zu Hause © privat

Ostern steht vor der Tür, doch Spielzeuggeschäfte sind geschlossen. „Für die Kinder braucht man aber doch ein Geschenk“, findet Romy Platzer aus Edelsbach. Sie bestellte bei Gungl und zahlte via Bankeinzug – das bietet der Spielzeugmarkt in der Corona-Krise an, er hat sich beim digitalen Marktplatz der Kleinen Zeitung eingetragen.