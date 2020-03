Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Chocolatier Josef Zotter hat einen Wunsch in der aktuellen Krise: "Dass die Menschen ihre Werte überdenken." © Zotter

Dass die Lage in der gegenwärtigen Corona-Krise ernst ist, weiß man bei der Schokoladenmanufaktur Zotter in Bergl (Gemeinde Riegersburg). "Aber gerade in unsicheren Zeiten ist Humor ein gutes Ventil, um Hoffnung zu schöpfen", heißt es in einer Aussendung. Deshalb hat der regionale Produzent zwei neue Schokoladen entworfen: Die "Hamster-Schoko" und "Schoko statt Klopapier".