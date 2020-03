In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

40 Feuerwehrleute bekämpften den Brand © FF Kohlberg

Kurz nach 14.30 Uhr wurden am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte zu einem Brand in Kohlberg (Gemeinde Gnas) alarmiert. Eine ausgewachsene Thuje war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer hatte in der Folge noch einen weiteren Baum erfasst und drohte auf ein Wirtschaftsgebäude überzugreifen, das sich in der Nähe befindet.