Coronavirus in der Südoststeiermark Beim AMS gehen die E-Mail-Ordner über

Rund 500 Arbeitslos-Meldungen und 90 Anfragen wegen Kurzarbeit sind bisher beim AMS Feldbach eingegangen. Die meisten telefonisch oder per E-Mail. Leiterin nimmt an, dass das in den nächsten Tagen so weitergehen wird.