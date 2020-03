In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Eine Bezirksstadt im Zeichen der Corona-Krise: Feldbach präsentiert sich am Montag, dem 16. März, fast menschenleer. Ein nicht ganz alltäglicher Spaziergang.

Montag, 16. März, später Vormittag. Der Hauptplatz der Bezirksstadt ist wie leergefegt. © Thomas Plauder

Schon der Sonntag, der 15. März, war in Feldbach anders als normale Sonntage. Trotz prächtigen Wetters sind in der Bezirksstadt nur wenige Menschen zu sehen. In der Pfarrkirche feiert Stadtpfarrer Friedrich Weingartmann die Heilige Messe.