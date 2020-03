Kleine Zeitung +

Fake News Zeitung macht Bernhard Koller zum Grazer Vizebürgermeister

Mit der Helpline der SPÖ Feldbach, die sich an ältere und kranke Bürger richtet, hat es Vizebürgermeister Bernhard Koller in die Zeitung "Österreich" geschafft. Allerdings als Grazer Vize. Das postete Koller auf Facebook - und hat damit die Lacher auf seiner Seite. Auch die FPÖ Bad Radkersburg bietet an, für ältere und schwächere Bürger einkaufen zu gehen.