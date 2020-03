Kleine Zeitung +

Keine Wahl wegen Corona Kleine Zeitung bläst Wahldiskussion in Feldbach ab

Das Land Steiermark hat Donnerstag am Nachmittag, 12. März, die Gemeinderatswahl am 22. März abgesagt. Sie wird wohl in den Herbst verschoben. Aus diesem Grund findet auch die Wahldiskussion der Kleinen Zeitung in Feldbach am Donnerstagabend nicht statt.