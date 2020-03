Facebook

Jetzt ist es offiziell. Am Dienstag, dem 10. März, hat die Bundesregierung einen Erlass wegen des Coronavirus herausgegeben. Jetzt, am Mittwoch am Nachmittag, ist die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark da. Sie beinhaltet Informationen zum Veranstaltungsverbot und klärt über Ausnahmen auf.