Polizei, Innova und Zonta Club kamen mit Interessierten am Feldbacher Hauptplatz ins Gespräch und informierten.

Vertreterinnen von Zonta und Innova mit Kontrollinspektor Leo Josefus am Feldbacher Hauptplatz © LPD Steiermark

Der Internationale Frauentag wurde wieder vielerorts genützt, um über Missstände und Probleme in der Gleichberechtigung von Mann und Frau aufmerksam zu machen. In Feldbach stand der Tag im Zeichen der "Sicherheit für Frauen". Die Polizei mit der Initiative "Gemeinsam.sicher mit Frauen", die Frauen- und Mädchenservicestelle Innova sowie der Frauenserviceclub Zonta kamen mit Interessierten am Feldbacher Hauptplatz ins Gespräch und informierten unter anderem über Präventionsmaßnahmen.