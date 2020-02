Beamte der Polizeiinspektion Feldbach hielten einen Lkw an und stellten bei dem Fahrzeug etliche schwere Mängel fest. Der Sattelschlepper wurde aus dem Verkehr gezogen und Anzeige erstattet.

Die Polizei hielt einen desolaten Sattelschlepper © klickerminth - Fotolia

Einen desolaten Sattelschlepper haben Polizisten aus Feldbach bereits am Donnerstag, dem 20. Februar, aus dem Verkehr gezogen. Der Lkw wies "zahlreiche schwere technische Mängel" auf, heißt es in einer Aussendung, die die Polizei erst am Faschingsdienstag ausgeschickt hat.