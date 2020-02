Die Narren sind in der Region los: Ein Überblick über das Faschingstreiben in der Südoststeiermark.

In Gnas waren nicht nur die Narren los, es gab auch Besuch von höchster katholischer Stelle © Lukas Lorber

Der Fasching hat die Region fest im Griff. Im Faschingsfinale am heutigen 25. Februar treiben es die Narren noch einmal richtig bunt. In Feldbach regiert derzeit die Stadtwache, seinen Höhepunkt feiert der Fasching dann ab 14 Uhr mit dem Umzug. Auch in Fehring, Bad Radkersburg und St. Stefan im Rosental ist heute einiges los. Genaue Infos dazu gibt es im Fahrplan durch den Fasching.