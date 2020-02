Diebe drangen auf Betriebsgelände in Fehring ein, brachen Container auf und stahlen daraus zahlreiche neue Reifengarnituren.

Reifendiebe schlugen in Fehring zu © Dan Race - Fotolia

Unbekannte Täter suchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Unternehmen in Fehring heim. In der Zeit zwischen Donnerstag 18 Uhr und Freitag 7 Uhr brachen gewaltsam ein Einfahrtstor zu einem Betriebsgelände auf. Dann brachen sie den dort gelagerten Container auf und stahlen daraus zahlreiche neue Reifengarnituren (Kompletträder).