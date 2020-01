Facebook

Das siegreiche Team nahm Pokal und Urkunden von Manfred Promitzer und Alois Brandl in Empfang © PTS Feldbach

Im Rahmen des alljährlichen Regionalturniers der Fußballteams der Polytechnischen Schulen des Bezirks Südoststeiermark setzte sich die PTS Feldbach in der Arena in Feldbach mit drei Siegen vor der PTS Straden durch. Die weiteren Plätze belegten die PTS Kirchbach und die PTS Mureck Das von Hannes Kainz betreute Team aus Feldbach qualifizierte sich damit für die Landesmeisterschaft in Gratkorn. Sie findet am 6. Februar statt. Auch bei den Mädchen gewann die PTS Feldbach.