Sozialdemokraten holen in Jennersdorf ihr bestes Bezirksergebnis. ÖVP legt entgegen dem Landestrend ab. FPÖ verliert in allen Gemeinden klar. Grüne verzeichnen nur kleines Plus.

Besonders klar fiel der Wahlsieg für die SPÖ im Bezirk Jennersdorf aus © Gina Sanders - stock.adobe.com

Mit den Ergebnissen im Bezirk Jennersdorf darf die SPÖ besonders zufrieden sein. Denn dort gab es bei den Landtagswahlen für die Sozialdemokraten die höchsten Zuwächse. 13,01 Prozentpunkte legte die SPÖ im südlichsten Bezirk des Burgenlandes zu. Einen zweistelligen Zugewinn gab es sonst nur im Bezirk Oberwart. In acht Gemeinden ist das Plus für die SPÖ zweistellig. An der Spitze liegt mit einem Plus von 16,38 Prozentpunkten Mühlgraben. In der Gemeinde, die mit Fabio Halb Österreichs jüngsten Bürgermeister hat, entfielen 66,91 Prozent auf die SPÖ.