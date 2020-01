Die Komödienbühne Gosdorf feiert morgen mit dem französischen Klassiker „Oscar“ Premiere. Premiere ist am 17. Jänner.

Ein Koffer löst in „Oscar“ eine Verwechslungsgeschichte aus © SCHWINGER

Einen französischen Klassiker führt heuer die Komödienbühne Gosdorf auf: „Oscar“ von Claude Magnier feierte in Paris einen großen Bühnenerfolg und wurde mit Louis de Funes verfilmt. In einer amerikanischen Neuverfilmung unter dem Titel „Oscar, vom Regen in die Traufe“ spielt Sylvester Stallone die Hauptrolle. „Viele kennen die Filme und wir hatten das Stück schon lange im Hinterkopf. Es ist schwierig zu spielen, dafür umso lustiger“, verrät Manfred Schwinger, Obmann der Theatergruppe.