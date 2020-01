Nach Grundsatzbeschluss: ÖVP und FPÖ stimmten Vertrag zum Verkauf des KUZ in Jennersdorf nicht zu. Verkaufen wollen sie aber.

Der Verkauf des KUZ beschäftigt den Gemeinderat in Jennersdorf © Gangl

Der Verkauf des Kulturzentrums (KUZ) in Jennersdorf verzögert sich. Im August hatte der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss zum Verkauf der Mehrzweckhalle gefasst. Potenzieller Käufer: Claudio Cocca, Geschäftsführer der Pannonia Projektentwicklung GmbH, die Eigentümerin des angrenzenden Hotels „Raffel“ ist. In der jüngsten Gemeinderatssitzung sollte – so der Plan von Bürgermeister Reinhard Deutsch und der Bürgerliste JES – der Verkauf abgesegnet werden. ÖVP und FPÖ legten sich allerdings quer.