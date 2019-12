Facebook

Auch die Volksschüler in Kapfenstein haben Weihnachtspäckchen verpackt © (c) Andreas Vidic

Rund 170 weihnachtliche Päckchen mit Lebensmitteln und Kosmetika wurden in fünf Schulen der Jugendrotkreuzbezirke Feldbach und Radkersburg und in den zwei Jugendgruppen des Rotkreuz-Bezirks Feldbach gesammelt, um Bedürftigen in diesen Regionen eine Freude zu machen. Man hatte die Schüler gebeten, entweder zu Hause die Packerl zu füllen oder die Lebensmittel und Kosmetika in die Schulen und zu den Gruppenstunden mitzubringen. Die Schachteln wurden gemeinsam gefüllt und weihnachtlich gestaltet. Spielwaren, Bücher und Kuscheltiere wurden lose bereitgestellt.