Johann Winkelmaier, Maria Thaler, Michael Smola, Sonja List, Hans Rudolf Rath und Franz Fartek © Verena Gangl

In Fehring war Feuer am Dach. Von den vier Kassenstellen für praktische Ärzte waren nur noch zwei besetzt. Jetzt scheint das Feuer vorerst einmal gelöscht zu sein. In der Praxis von Maria Thaler entsteht eine Primärversorgungseinheit (PVE) oder auch Gesundheitszentrum genannt. Es wäre damit das erste PVE in der Südoststeiermark, wie die Gebietskrankenkasse (GKK) bestätigt. Dort heißt es: Die neue Gesundheitskasse (ÖGK) müsse das dann noch bestätigen – das sei aber nur noch Formsache.