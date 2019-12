Facebook

Feuerwehr Kirchberg/R. schleppte Lkw weg © FF Kirchberg an der Raab

Ein 40-Tonner, der aus Studenzen kommend in Richtung Feldbach unterwegs war, blieb am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr auf der L201 in Kirchberg an der Raab liegen. Am Beginn der Steigung kurz nach der Kreuzung in Richtung Ortszentrum ging für das Schwerfahrzeug mit slowenischem Kennzeichen nichts mehr. Die Ursache war ein Getriebeschaden. Die Polizei verständigte die Feuerwehr Kirchberg an der Raab, damit sie den Lkw, der den Verkehr behinderte, aus dem Gefahrenbereich wegschleppt.