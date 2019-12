In Kirchberg an der Raab steckte eine Eule in einem Kamin fest. Die Feuerwehr Kirchberg rettete das Tier und entließ es in die Freiheit.

Die Eule schlief, als eine Hausbewohnerin das Türchen zum Kamin öffnete © FF Kirchberg an der Raab

Ordentlich erschreckt hat sich eine Hausbewohnerin am Sonntagmorgen in Kirchberg an der Raab: Weil die Frau in der Nacht Kratzgeräusche im Haus gehört hatte, öffnete sie in der Früh das Putztürchen zum Kamin - und fand dort eine schlafende Eule vor.