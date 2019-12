Ungarischer Autofahrer kam in St. Martin/R. von der B57 und prallte gegen einen Baum. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle.

Für den jungen Lenker kam jede Hilfe zu spät © Jürgen Fuchs

Ein ungarischer Staatsangehöriger war am Freitag auf der B57 im Südburgenland unterwegs, die dort zu einer Autostraße ausgebaut ist. Kurz vor 14 Uhr kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nahe der Abfahrt St. Martin an der Raab (Bezirk Jennersdorf) von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Notarzt, ein praktischer Arzt sowie ein First Responder waren an der Unfallstelle im Einsatz. Für den jungen Lenker kam aber jede Hilfe zu spät. Aufgrund der Wucht des Aufpralls verstarb er nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle. Der Mann war angegurtet und musste mittels Bergeschere durch die Feuerwehr geborgen werden.