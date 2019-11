Weihnachtlich wird es am Feldbacher Hauptplatz: Mitarbeiter der Stadtgemeinde statteten am Montag den Christbaum mit Sternen und Lichtern aus - in luftiger Höhe.

Dominik Puntigam und Franz Gartler hebten ab: Für sie ging es bis an die Spitze des Christbaums in etwa 18 Metern Höhe © Verena Gangl

"Nur nicht nach unten schauen", sagt Franz Gartler. Ein Rat, der sich nur Sekunden später als äußerst hilfreich erweist. Denn mit Gartler und dem Kran des Feuerwehrwagens geht es in Windeseile hoch hinauf: 18 Meter, um genau zu sein. Dann ist die Spitze des Christbaums am Feldbacher Hauptplatz erreicht. An diesem Montag ist das der Arbeitsplatz für Gartler und seinen Kollegen Dominik Puntigam. Die beiden sind bei der Stadtgemeinde angestellt - und dafür zuständig, dass die Fichte aus Auersbach in weihnachtlichem Glanz erstrahlt.