Die Maturanten des Borg Jennersdorf feierten eine glitzernde Ballnacht © Matthias Janisch

Eine schillernde Ballnacht feierte das Borg Jennersdorf in der Stadthalle Fürstenfeld. Die 51 Maturanten luden zum Ball mit dem Motto „50 Karat – Jetzt kommt der Feinschliff“. Direktor Peter Pommer trat an diesem Abend in Doppelfunktion auf. Einerseits eröffnete er als Schulleiter den 50. Ball der Schule, andererseits tanzte er mit seiner Tochter den Elternwalzer.