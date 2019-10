Facebook

Was gilt es für Fahrzeughalter zu beachten, wenn es mit einem breiten Anhänger vom Feld auf die Straße geht? © Robert Lenhard

Manchmal wird es ganz schön eng auf der Straße: Denn in ländlichen Regionen wie der Südoststeiermark sind Begegnungen mit breiten Anbaugeräten keine Seltenheit. Am Sonntag ging eine solche zwischen einem Pkw und einem Traktor samt Mulcher nicht gut aus. Eine gesamte Fahrzeugseite des Pkw wurde beim Vorbeifahren aufgerissen. Anlass, einmal nachzufragen, was es im Straßenverkehr eigentlich zu beachten gilt.