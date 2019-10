Die 80 Maturanten des Borg Feldbach feierten ihren Ball unter dem Motto „LamBORGhini - Von 0 auf 100 in vier Jahren“ in der Arena Feldbach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auf die Tanzfläche, fertig, los! Die Maturantinnen und Maturanten des Borg Feldbach eröffneten mit ihrem Ball die Maturaballsaison in der Südoststeiermark © Matthias Janisch

Alles einsteigen in den „LamBORGhini“, hieß es am Maturaball des Borg Feldbach. Unter diesem Motto starteten die 80 Maturantinnen und Maturanten „von 0 auf 100 in vier Jahren“ in die heurige Ballsaison der Südoststeiermark. Sie feierten mit hunderten Besuchern in der Arena Feldbach. Direktor Gunter Wilfinger eröffnete den Ball in Doppelfunktion – als Direktor und als Vater. Sein Sohn Jakob führte mit Kollegin Lena Meier durch den Abend. Gemeinsam begrüßten sie Bürgermeister Josef Ober sowie die Landtagsabgeordneten Cornelia Schweiner, Franz Fartek und Herbert Kober.